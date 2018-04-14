Пирс подчеркнула, что Великобритания не имеет никакого отношения к применению химического оружия и никогда бы не пошла на такой шаг. По окончании экстренного заседания Совета Безопасности ООН постпред Великобритании прокомментировала заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова: "Это гротеск".
"Это один из самых худших примеров фейковых новостей, который мы когда-либо видели от российской машины по пропаганде", - подчеркнула британский дипломат.
Ранее, 13 апреля, официальный представитель Минобороны РФ обвинил Великобританию в организации провокации с "химической атакой" в сирийской Думе. "Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", - объяснил Конашенков.
Генерал-майор в ходе брифинга также акцентировал внимание на том, что российское военное ведомство располагает и другими доказательствами, "которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации". При этом целью провокации была попытка ввести в заблуждение мировое сообщество и "спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии", заявил Конашенков.
О том, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химическое оружие, сообщил ряд сирийских неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". По их данным, в ходе атаки погибли десятки мирных жителей. Всемирная организация здравоохранения сообщила об обнаружении симптомов отравления химическими веществами у 500 человек, еще более 70 человек, укрывавшихся в подвалах, погибли.
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