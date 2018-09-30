В 2019 году Великобритания перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии. Эта мера будет принята в рамках разрабатываемой Лондоном "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы, заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в интервью изданию The Sunday Telegraph, опубликованном в воскресенье, 30 сентября.
Таким образом Лондон отреагирует на возросшую активность Москвы в арктическом регионе В частности, Уильямсон указал, что Россия восстановила работу оставшихся со времен СССР военных баз и увеличила активность подводных лодок в регионе до уровня, близкого к тому, который был во времена Холодной войны. В связи с этим британские власти видят необходимость продемонстрировать свое присутствие в Арктике и защищать свои интересы в этом регионе, отметил глава Минобороны Великобритании.
Военные из США, Норвегии и Нидерландов
Помимо британцев, на новой военной базе будут размещены военнослужащие Норвегии, США и Нидерландов, сообщил Уильямсон. По его словам, в октябре и ноябре будут проведены крупнейшие со времен холодной войны военные учения. В них будут участвовать 40 тысяч солдат и офицеров из 30 стран НАТО и их партнеров, а также 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тысяч транспортных средств. Во время маневров будет отрабатываться сценарий вторжения у берегов Норвегии.
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