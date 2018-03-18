«Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — сказали в посольстве.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что и Скрипаль, и его дочь Юлия — российские граждане, при этом «никто ничего не знает» об их состоянии.
Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. Их нашли без сознания на скамейке у торгового центра в английском городе Солсбери. Полиция выяснила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое производили в СССР и могли использовать в качестве химического оружия. Отравление, по версии британской стороны, было попыткой убийства Скрипаля, за которой стоит Россия.
В России эти обвинения отрицают.
ABC: Скрипаля отравили через вентиляцию его BMW (2)
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия...
Джонсон: "У нас есть свидетельства накопления Россией запасов "Новичка" (2)
В понедельник в Лондон прибудет группа международных...
Норвегия объявила о непризнании выборов в Крыму (4)
МИД Норвегии сообщил, что страна не признает результаты...
Делом Скрипаля займутся эксперты по химоружию (7)
Специалисты Организации по запрещению химического...
Британский парламент предлагает перенести "Брекзит" (2)
Если Лондону и Брюсселю не удастся договориться по...
TOP новостей
На покупку жилья семьям обещают до 26 000 евро – кто их получит? (23)
Если вы планируете покупать квартиру или строить дом,...
В России проходят выборы президента: явка превысила 50% (446)
Голосование на выборах президента началось в 9 утра по...
Президентские выборы в РФ: как повышают активность избирателей (3)
Мы участвуем, но побеждать не собираемся. Такое мнение...
На взморье вернулось наводнение: уровень воды на дороге Шилуте-Русне около 1 м
18 марта уровень воды на дороге Шилуте-Русне превысил 80...
Профессор Мажилис возмущен: нечестно брать плату с тех, кто приходит посмотреть на Акт (43)
Профессор университета им. Витаутаса Великого Людас...