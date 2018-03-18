Великобритания отказала России в доступе к бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, который после отравления находится в больнице. Его рассматривают как британского поданного, заявили в посольстве России в Лондоне, передает «Интерфакс».
© Reuters / Scanpix

«Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — сказали в посольстве.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что и Скрипаль, и его дочь Юлия — российские граждане, при этом «никто ничего не знает» об их состоянии.

Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. Их нашли без сознания на скамейке у торгового центра в английском городе Солсбери. Полиция выяснила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое производили в СССР и могли использовать в качестве химического оружия. Отравление, по версии британской стороны, было попыткой убийства Скрипаля, за которой стоит Россия.

В России эти обвинения отрицают.

Телеканал "Дождь"
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