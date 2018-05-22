Как отмечает издание, новые правила связаны с масштабным расследованием в отношении российских олигархов, проводимым британскими властями. Абрамовичу нужно доказать, что его финансы были заработаны законным путем.
При этом журналисты подчеркивают, что подобная ситуация не подразумевает, что в отношении Абрамовича в Британии ведется расследование. Речь идет о новом стандарте проверок для получения визы.
Ранее стало известно, что британские власти продолжают рассмотрение запроса Абрамовича о продлении визы. "Срок инвесторской визы Абрамовича, как полагают, вышел в начале апреля, а его заявление на продление проходит дополнительные процедуры проверки, поскольку он подал его в России, а не в Британии", - говорилось в статье издания The Financial Times.
Отметим, что 21 мая на сайте британского парламента был опубликован доклад "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". В документе говорилось: "Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон, чтобы подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и подрывать веру в наши институты".
"Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека", - подчеркивалось в докладе. При этом авторы не указали конкретных лиц.
В основу документа легли показания антикоррупционных активистов и журналистов, а также информация, предоставленная аудиторскими фирмами и исследовательскими центрами. Среди опрошенных были и российские граждане: в частности, показания в британском парламенте давали исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, сооснователь ClampK ("Кампании за законодательство против отмывания денег клептократов через недвижимость") Роман Борисович и оппозиционер Гарри Каспаров.
1 мая в Великобритании была принята поправка в законодательство, предложенная МИД королевства, обязывающая британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, в том числе и граждан РФ.
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