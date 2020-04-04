Великобритания обошла Китай по смертям от COVID-19

В Великобритании за сутки число умерших с коронавирусом выросло на 684 и достигло 3605, сообщил Минздрав страны. Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 38 168, передает "Интерфакс".
По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, Британия по числу погибших обогнала Китай, где умерли 3326 заразившихся. Рост заболеваемости и смертности ускоряется. Заразившийся коронавирусом премьер-министр Борис Джонсон пока останется в самоизоляции из-за того, что у него пока не спадает температура. Он утверждает, что у него симптоматика проявляется слабо.
Заразившийся коронавирусом наследник престола принц Уэльский Чарльз уже выздоровел, хотя ему рекомендовано избегать контактов. 3 апреля он по видеосвязи принял участие в открытии новой больницы для заразившихся.
5 апреля королева Великобритании Елизавета II выступит с обращением к нации.
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