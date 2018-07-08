"Мы не хотим спешить с выводами. Наши эксперты ранее уже определили, что нервно-паралитическое вещество, задействованное в этом случае отравления, было тем же, что и в марте (в Солсбери)", - заявил министр во время визита в Эймсбери с целью успокоить местных жителей (цитата по The Guardian).
"Мы знаем, что в марте это были русские (кто стоял за отравлением). Это был варварский, негуманный акт, совершенный российским государством. Что же касается данного конкретного случая (отравления в Эймсбери), то нам необходимо больше информации, чтобы позволить полиции выполнить их работу", - добавил чиновник.
Home Secretary visiting Salisbury pic.twitter.com/ggLSSSpxMU— steven morris (@stevenmorris20) July 8, 2018
В Эймсбери 30 июня два человека - 44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули - подверглись воздействию неизвестного вещества. В настоящее время они оба находятся в критическом состоянии.
По данным британских властей, пара отравилась в результате взаимодействия с тем же веществом "Новичок", которым в марте текущего года в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В настоящее время расследование инцидента в Эймсбери продолжается. Ожидается, что оно займет еще несколько недель или даже месяцев.
Сейчас в городе круглосуточно совместно с полицией Уилтшира работают около 100 специалистов из контртеррористического подразделения. Они ищут следы яда по пяти адресам: на Мугглетон-роуд, в аптеке Boots, баптистской церкви в Эймсбери, хостеле John Baker House и в парке Queen Elizabeth Gardens. Ранее власти заверили местных жителей, что за пределами оцепленных районов никакой опасности отравления нет.
В связи с происшествием глава МВД Великобритании Саджид Джавид ранее заявил, что Россия должна объясниться.
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес призвал власти РФ дать подробную информацию о разработанном в СССР нервно-паралитическом агенте "Новичок".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не пойдет на это, пока ее официально не допустят к расследованию по Солсбери.
Напомним, что в Солсбери, находящемся в 10 км от Эймсбери, в марте текущего года были отравлены 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия. Власти Великобритании расценили произошедшее, как химическую атаку, и обвинили в ней Россию.
После нового инцидента - в Эймсбери - официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что поиск связи между отравлением в Эймсбери и Солсбери сейчас является основной линией расследования.
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