Лондон намерен оставить в Германии небольшой военный контингент после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил в воскресенье, 30 сентября, в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме. Речь идет о примерно 185 военных и 60 гражданских сотрудниках Минобороны. При этом после "Брекзита" ведомство намерено значительно сократить число размещенных в Европе британских солдат. Это будет сделано по завершению переходного периода в 2020 году.
Министр особо выделил необходимость запуска в армии масштабной образовательной программы для защиты от кибератак. По словам Уильямсона, подобная программа станет "первой в своем роде в стране НАТО". В будущем на обучение не менее 2 тысяч человек в год планируется выделять около 1 млн фунтов стерлингов (в пересчете — 1,1 млн евро) ежегодно, отметило ведомство.
Ранее в сентябре телеканал Sky News сообщил об инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи по созданию кибервойск для противодействия российской угрозе. Сосредоточенность на наступательных операциях позволит обеспечить "новые способы сдерживания и наказания государств, которые желают причинить ущерб" стране, полагает бывший глава командования Объединенных сил Великобритании генерал Ричард Барронс.
Великобритания планирует выйти из состава ЕС в марте 2019 года. Брюссель и Лондон в настоящее время работают над соглашением, регулирующим порядок "Брекзита". Эти переговоры должны быть завершены до конца октября, чтобы дать время парламентам обеих сторон ратифицировать согласованный документ.
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