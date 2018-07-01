"Солсбери — город, погруженный в военную историю, где размещены многие армейские базы, в том числе лагерь Булфорд и лагерь Тидуорт. В то время как равнина Солсбери — одна из крупнейших военных учебных площадок Великобритании, которая используется уже более века", — отмечается в сообщении.
Премьер-министр Тереза Мэй еще раз поблагодарила опытные военные бригады Солсбери, которые в первые дни после атаки помогли безопасно переместить загрязненные химикатом объекты, а также экспертов военной лаборатории Порт-Дауна, оперативно определивших нервно-паралитический агент, которым отравили Скрипалей.
Ожидается, что на празднование дня армии 29 июня следующего года в Солбери приедут сотни тысяч гостей. На финансирование этого мероприятия Минобороны Великобритании выделяет 25 тысяч фунтов стерлингов.
Кроме того, правительство выделит 2,5 млн фунтов для поддержки бизнеса, оказания помощи туризму и покрытия непредвиденных затрат, связанных с восстановительными работами в Солсбери. Уточняется, что сегодня еще около 200 армейских специалистов продолжают работать в городе над последствиями химатаки.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в 4 марта. 12 марта Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергают эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
Помимо Скрипалей, получивших наиболее тяжелые отравления и пошедших на поправку только спустя месяц, отравлению разной степени тяжести в Солсбери подверглись десятки человек. Город очищают от следов химиката с конца апреля.
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