Мировое движение к гендерному равенству не просто остановилось, но и обратилось вспять. Это произошло впервые за историю наблюдений, отмечают в ВЭФ. Первый Global Gender Gap Report был опубликован в 2006 году.

По сравнению с прошлым годом среднемировой уровень обеспечения равенства полов снизился с 68,3% до 68%. Таким образом, гендерный разрыв в 2017 году составил 32%, увеличившись в 82-х из 142 стран, участвовавших в исследовании.

При текущих темпах решения гендерных проблем понадобится в среднем 100 лет, чтобы добиться истинного равноправия, считают эксперты. В прошлом году этот показатель оценивался в 83 года.

Меньше всего - 61 год - для преодоления глобального гендерного разрыва потребуется странам Западной Европы, 62 года - странам Южной Азии, 79 лет - странам Латинской Америки и Карибского бассейна.



Народам Тропической Африки для достижения гендерного равенства понадобится 102 года, странам Восточной Европы и Центральной Азии - 128 лет, Ближнему Востоку и Северной Африке - 157 лет, Восточной Азии и Тихоокеанскому региону - 161 год, Северной Америке - 168 лет.



Исследование проводилось в 144 странах мира по четырем основным направлениям: здравоохранение, образование, экономические возможности и политическая деятельность. По двум последним аспектам наблюдается наибольший гендерный разрыв.

В некоторых сферах ситуация особенно сложная: в частности, для преодоления гендерного разрыва в области труда и занятости понадобится 217 лет, говорится в докладе.

Лучше всего ситуация с гендерным равенством, следует из доклада, обстоит в Исландии. Общий индекс обеспечения равенства в этой стране составляет 87,8%, она становится лидером рейтинга ВЭФ девятый год подряд. Исландия - единственная страна, где показатель вовлеченности в политическую деятельность превысил 70%.

В первую пятерку вошли также Норвегия, где общий уровень обеспечения равенства составил 83%, Финляндия (82,3%), Руанда (82,2%) и Швеция (81,6%).

Россия в общем зачете заняла 71-е место (69,6%). Россия стала одним из лидеров по обеспечению гендерного равенства в сфере здравоохранения, но в то же время оказалась одной из последних по показателю активности женщин в политике (121-е место из 144). По этому направлению Россию опередили многие страны бывшего СССР, в том числе Беларусь, Украина и Казахстан.

Великобритания в этом году заняла 15-е место (77%), поднявшись на пять позиций, США стали 49-ми (71,8%), опустившись на 4 строчки. Аутсайдером рейтинга, как и в прошлом году, стал Йемен (51,6%).

Поскольку мир переходит от капитализма к эпохе, когда главной ценностью становится талант, а успех государства определяется его инновационностью, выигрывать будет тот, кто сможет успешно интегрировать женщин в эти процессы, заключают в ВЭФ.