Американский шеф-повар, писатель и ведущий телеканала CNN Энтони Бурден в интервью TMZ рассказал, что хотел бы «отравить» президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Отвечая на вопрос о том, что бы он подал к столу для примирительного обеда Ким Чен Ына и Трампа, Бурден сказал: «Болиголов».
Болиголов — растение, все части которого очень ядовиты. По одной из версий, именно соком болиголова был отравлен Сократ.
«Конечно, Бурден шутил. То есть... мы предполагаем, что он шутил», — прокомментировал интервью портал Mediaite.
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