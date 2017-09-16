Американский шеф-повар, писатель и ведущий телеканала CNN Энтони Бурден в интервью TMZ рассказал, что хотел бы «отравить» президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Отвечая на вопрос о том, что бы он подал к столу для примирительного обеда Ким Чен Ына и Трампа, Бурден сказал: «Болиголов».
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

Болиголов — растение, все части которого очень ядовиты. По одной из версий, именно соком болиголова был отравлен Сократ.

«Конечно, Бурден шутил. То есть... мы предполагаем, что он шутил», — прокомментировал интервью портал Mediaite.

Gazeta.ru
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