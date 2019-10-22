Ведущие газеты Австралии вышли с закрашенными первыми полосами

В акции протеста принимают участие Australian, Guardian, Эй-би-си, Эс-би-эс, Sydney Morning Herald и медиа корпораций News Corp Australia и Nine. Организаторы акции — коалиция ведущих СМИ Австралии "Право знать".

Как считают журналисты, именно этого права лишаются австралийцы из-за законов о национальной безопасности.

Чем недовольны?



Еще в 2018 году в Австралии был принят ряд законов о борьбе со шпионажем. По этим законам разглашение секретной информации стало уголовным преступлением. Виновному может грозить тюрьма на срок до пяти лет. Это ставит под удар как журналистов-расследователей, так и их информаторов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что свобода прессы важна для демократии, однако закон должен соблюдаться.

В качестве подтверждения этих слов чиновники заявили, что трое австралийских журналистов могут предстать перед судом.

Еще в 2017 году Australian Broadcasting Corporation (Эй-би-си) обвинила австралийских солдат в Афганистане в военных преступлениях. Расследование было основано на секретных документах, в которых подробно описывались десять инцидентов, произошедших в период с 2009 по 2013 годы.

Еще одно громкое расследование, основанное на секретной информации, в 2018 году опубликовала австралийская Daily Telegraph: журналисты утверждали, что спецслужбы страны планируют шпионить за собственными гражданами, получив доступ к электронным письмам, банковским данным и перепискам.

В июне этого года в Эй-би-си и News Corp Australia прошли обыски. Также обыскали квартиру журналистки, рассказавшей о планах усилить слежку за гражданами страны. Правоохранительные органы не скрывали: причина обысков — разглашение гостайны.

За два десятка лет Австралия приняла более 60 законов о засекречивании данных и о шпионаже. Только за последние два года были приняты 22 закона.

Единство победило конкуренцию



"Трудно было ожидать от австралийских медиаменеджеров, что они вопреки конкурентным инстинктам готовы опубликовать идентичные первые полосы в своих главных газетах, — считает Джей Сэвидж, редактор Би-би-си, специализирующийся на Австралии. — Но полицейские рейды оказали стимулирующее воздействие на национальные медиа, побудив их к скоординированным действиям. Некоторые называют это единство беспрецедентным".

Журналисты СМИ, поддержавших протест, считают, что австралийские законы неоправданно строги — они фактически заставляют журналистов молчать.

"Австралия рискует стать самой скрытной демократией в мире", — считает управляющий директор Эй-би-си Дэвид Андерсон.

Редактор Sydney Morning Herald Лиза Дэвис написала в "Твиттере", что сегодняшняя акция протеста — не кампания не в защиту журналистов, а в защиту демократии в Австралии.

"Мы хотим, чтобы наше общество осознало растущую угрозу своему основополагающему праву — знать информацию, которая влияет на его жизнь. Мы работаем более десяти лет в австралийской медиаиндустрии и впервые объединились, чтобы провести кампанию по информированию общественности", — говорится в заявлении коалиции "Право знать".

Журналисты, в частности, требуют, чтобы им разрешили оспаривать постановления об обысках в редакциях. Кроме того, об этих обысках хотят знать заранее, чтобы успеть обжаловать ордер.

Не против закона, а за человека



В России подобное единение ведущих деловых СМИ впервые произошло этим летом: "Ведомости", "Коммерсант" и РБК выпустили одинаковые первые полосы в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого задержали в июне по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Это вызвало широкий общественный резонанс, в Москве прошло несколько масштабных акций протеста.

Вскоре все обвинения с Голунова были сняты, и журналиста освободили. А печатные версии российских газет стали раритетом: в первый же день их почти не осталось в ларьках с прессой. А на "Авито" стоимость одного экземпляра такой газеты начиналась с 500 рублей и доходила до сотен тысяч за полный комплект.

И хотя редакции этих СМИ поддерживали Ивана Голунова, они, как сейчас и австралийские журналисты, утверждали: речь не только об одном человеке, не только о журналистском сообществе, но обо всем российском обществе.

"Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех", — говорилось в заявлении изданий.