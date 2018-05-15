"Нельзя принимать их деньги. Бенефициары режима Путина должны понять, что, если ты ассоциируешься с этим режимом, у тебя нет прав на роскошную жизнь на Западе. Потому что этот режим приносит смерть в эту страну", — заявила Литвиненко в интервью "МБХ медиа".

Вдова бывшего сотрудника КГБ и ФСБ призывает вдумчиво выбирать тех, кто попадет в черный список: "Но все должно быть точно выверено, как в списке Магнитского. Должны быть четкие ассоциативные связи. Ведь иначе можно голословно всех загнать под санкции. Я нисколько не антироссийский человек".

Потерявшая мужа в 2006 году женщина ответила на вопрос о недавнем отравлении Сергея Скрипаля. "Тот скандал, который случился после гибели Саши, он был никакой. Да, прозвучало все очень громко. В решении суда были названы фамилии Путина, Патрушева. И что? Да, выслали в 2007 году каких-то дипломатов да в 2016-м кого-то — и все! Это безнаказанность. Ошибка была в том, что международная общественность тогда не поддержала Англию", — пояснила вдова.

"То, что произошло сейчас после отравления Скрипалей, — высылка дипломатов, международная реакция — те, кто это задумал и совершил, они такого не ожидали", — добавила Литвиненко.

Для Марины Литвиненко умерший муж навсегда останется борцом за правду, который за это и был убит. В 1998 году олигарх Борис Березовский устроил Александру Литвиненко встречу с Владимиром Путиным, на которой речь шла о связях ФСБ с организованной преступностью. Не добившись реакции, 17 ноября 1998 года Литвиненко и его соратники в масках дали пресс-конференцию на тему коррупции в ФСБ. Затем на Литвиненко завели первое уголовное дело. 25 марта 1999 года его арестовали. Эти события вдова связывает с тем, что это был "заказ от Путина".

По словам Марины Литвиненко, то досье, которое ее муж показывал будущему президенту России, послужило источником информации для испанского прокурора Хосе Гринды, который расследовал дело о "русской мафии".

"Все фигуранты этого дела — люди из прошлого, о которых Саша многое знал. Это информация из того же досье, что он тогда показывал Путину. Он прекрасно знал всю цепочку, знал, кто за кем стоит. И он это все объяснял", — пояснила вдова.

Получивший убежище в Великобритании бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. Юристы вдовы покойного признали, что на момент смерти он уже несколько лет за деньги работал на спецслужбы Великобритании и Испании. Незадолго до смерти он стал британским подданным.

21 января 2016 года в Лондоне был представлен доклад по итогам так называемого публичного расследования смерти Александра Литвиненко. В документе заявлено о причастности России к гибели бывшего офицера ФСБ, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. При этом в докладе отмечается, что суд не смог подтвердить российское происхождение полония, которым, по данным британской экспертизы, был отравлен Литвиненко.

После гибели экс-сотрудника ФСБ в Лондоне Генпрокуратура РФ начала собственное расследование — по факту убийства Литвиненко и покушения на предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Тогда Генпрокуратура провела проверку ряда обстоятельств гибели бывшего сотрудника ФСБ, в ходе которой было установлено, что "гражданин Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным нуклидом, а у гражданина Ковтуна, встречавшегося в октябре 2006 года в Лондоне с Литвиненко, было выявлено заболевание, также связанное с отравлением радиоактивным нуклидом".

Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство Литвиненко. Уголовные дела были соединены в одно производство. Ковтун и Луговой признаны потерпевшими. Так как Ковтун прилетел в Лондон накануне гибели Литвиненко из Гамбурга, прокуратура этого города тоже проводила свое расследование параллельно с российским и с британским.

В Генпрокуратуре РФ уверены, что в ликвидации Литвиненко был больше всех заинтересован Березовский, а смерть российского олигарха якобы была выгодна властям Великобритании. Вдова Литвиненко, выступая в 2010 году в Высоком суде Лондона, назвала пропагандой утверждения, что "друг и благодетель" Березовский стоял за убийством ее мужа.