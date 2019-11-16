Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко может подать в суд на Бориса Джонсона из-за решения британского правительства не публиковать доклад по России. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 16 ноября.
Адвокат Литвиненко Елена Цирлина заявила Reuters, что премьер-министру Великобритании направлено письмо, ответ ожидается до вечера 19 ноября.
Доклад опубликуют после выборов?
Парламентский доклад о масштабе и степени угрозы, которую Россия представляет для Великобритании, должен был быть опубликован в начале ноября. Однако правительство затягивает его публикацию из-за политического кризиса в стране.
12 декабря в Великобритании состоятся досрочные парламентские выборы, оппозиция настаивает, чтобы доклад был опубликован до выборов и британские граждане могли оценить риски российского вмешательства в выборы.
Отмечается, что иск Марина Литвиненко подаст только в том случае, если соберет средства на работу юристов через краудфандинговую платформу.
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