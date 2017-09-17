В особой экономической зоне Латвии идентифицированны три российских военных корабля — "Андромеда", "Килектор 1" и "Бира".
А 15 сентября патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря около границы с территориальными водами Латвии обнаружили российские военные самолеты "Ил-20".
За прошлый год самолеты и корабли российских ВС к границам Латвии приближались 209 раз, что примерно в десять раз меньше, чем годом ранее.
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