Сегодня вблизи границ Латвии зафиксированы три российских военных корабля, сообщили агентству LЕТА в Национальных вооруженных силах.
© AFP / Scanpix

В латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных государства идентифицированы буксир класса "Горынь", буксир "Анатолий Птицын" и фрегат "Беспокойный 620" класса "Современный" ВМФ России.

В последние годы российские военные самолеты и корабли регулярно появляются вблизи границ Латвии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Bellingcat опубликовал расследование о причастности военных РФ к обстрелу Мариуполя (39)

Девять российских офицеров причастны к обстрелу...

Вблизи латвийской границы замечены российские военные корабли (13)

Сегодня вблизи границ Латвии зафиксированы три...

Иран обнародовал письмо Трампа союзникам: "Я потратил 7 трлн долларов, вы должны кое-что взамен" (4)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о...

Министр обороны Эстонии: Россия пытается выдавить корабли НАТО с Балтики (93)

Военные учения Эстонии "Еж" — крупнейшие в регионе. В...

МИД Латвии вручил России ноту в связи с нападением на посольство в Москве

Накануне, 10 мая, государственный секретарь...

TOP новостей

Новый глава Минсельхоза перенесет министерство в Каунас (48)

Министерство сельского хозяйства Литвы и подчиненные...

Depo Depo

В вильнюсском Depo пострадала 7-летняя девочка (25)

Посещение магазина Depo в Вильнюсе женщина запомнит...

Литовка из Лос-Анджелеса: в Литве нам говорят - мы сами все знаем, не учите нас "У нас в Америке" (3)

"Мы тут уже 60 лет, и я могу назвать себя настоящей...

Пляжи к наплыву отдыхающих еще не готовы (16)

Температура воздуха в Литве поднялась выше 20 градусов,...

„Mercedes“ apsivertė ir sudaužė apie dešimtį automobilių

Серьезное ДТП в Вильнюсе: Mercedes перевернулся и врезался в 7 автомобилей (6)

11 мая в Вильнюсе , на ул. Жальгирё, у перекрестка с ул....