В латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных государства идентифицированы буксир класса "Горынь", буксир "Анатолий Птицын" и фрегат "Беспокойный 620" класса "Современный" ВМФ России.
В последние годы российские военные самолеты и корабли регулярно появляются вблизи границ Латвии.
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