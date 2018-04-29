В латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных находился буксир класса "Горынь", а в пяти милях от территориальных вод — фрегат класса "Стерегущий".

В последние годы российские самолеты и военные корабли констатируются вблизи границ Латвии регулярно.