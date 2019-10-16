На пресс-конференции в Ватикане представили электронные четки с умным крестом. Четки активируются после того, как их владелец перекрестится. Браслет состоит из 10 бусин, сделанных из гематита и черного агата.
Vatikane baigėsi susirinkimas, kuriame spręsta seksualinio smurto problema
© Sipa / Scanpix

В кресте находится специальный чип, собирающий данные о пользователе — при желании электронные четки можно использовать и как обычный умный браслет.

Четки подключаются к мобильному приложению, которое доступно на iOS и Android. Умные четки уже поступили в продажу. Устройство обойдется в 99 евро (примерно 7 тысяч рублей).

Медуза
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Ватикан выпустил электронные четки с умным крестом: устройство активируется жестами — нужно перекреститься

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