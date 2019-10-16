В кресте находится специальный чип, собирающий данные о пользователе — при желании электронные четки можно использовать и как обычный умный браслет.
Четки подключаются к мобильному приложению, которое доступно на iOS и Android. Умные четки уже поступили в продажу. Устройство обойдется в 99 евро (примерно 7 тысяч рублей).
Ватикан выпустил электронные четки с умным крестом: устройство активируется жестами — нужно перекреститься
На пресс-конференции в Ватикане представили...
Пентагон прекратил информировать Анкару об операциях коалиции против ИГ (3)
Минобороны США опасается, что Турция может...
МВФ включил Украину, Беларусь, Молдову и Россию в группу развивающихся стран Европы (5)
Международный валютный фонд ввел новую экономическую...
Ким Чен Ын на белом коне на вершине Пэктусан: сигнал Западу? (3)
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на белом коне по...
TOP новостей
Источники: Литва готовится к "обмену шпионами" с Россией (88)
Литва и Россия договорились обменяться осужденными за...
Мэр Алитуса: в четверг в городе жизнь вернется в обычное русло
Даже с наступлением сумерек в среду в Алитусе...
Погода: после солнечных дней ненадолго вернется дождь
В четверг погоду в Литве обусловит южный край циклона,...
Правительство Литвы утвердило налог на автомобильные выхлопы и повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее (97)
Правительство Литвы в среду утвердило новый налог на...
Президент Литвы предлагает меры по блокировке электроэнергии с БелАЭС (93)
Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает новые...