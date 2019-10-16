Ватикан выпустил электронные четки с умным крестом: устройство активируется жестами — нужно перекреститься

В кресте находится специальный чип, собирающий данные о пользователе — при желании электронные четки можно использовать и как обычный умный браслет.

Четки подключаются к мобильному приложению, которое доступно на iOS и Android. Умные четки уже поступили в продажу. Устройство обойдется в 99 евро (примерно 7 тысяч рублей).