Священнослужители обвиняются в изнасилованиях несовершеннолетних, принуждении к абортам, изготовлении детской порнографии, а также в скрывании сексуальных преступлений.

В специальном заявлении официального представителя Ватикана Грега Берка, которое было опубликовано 16 августа, говорится, что Святой престол «испытывает стыд и боль» по поводу публикации доклада о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католических священнослужителей в американском штате Пенсильвания.

"Есть два слова, которые могут выразить то, что чувствуешь перед лицом этих ужасных преступлений: стыд и боль", – заявил Берк.

"Святой престол призывает продолжать реформы и проявлять бдительность на всех уровнях Католической церкви, чтобы помочь обеспечить защиту несовершеннолетних и уязвимых взрослых от посягательств", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что Папа Римский Франциск - на стороне тех, кто пострадал от сексуального насилия со стороны священников Римско-католической церкви. "Жертвы должны знать, что папа на их стороне. Церковь будет слушать тех, кто пострадал, чтобы искоренить этот трагический ужас, который разрушает жизни невинных", - говорится в заявлении Ватикана.

Расследование в штате Пенсильвания велось более двух лет. Многочисленные случаи сексуального насилия над несовершеннолетними проверялись в католических приходах городов Аллентаун, Эри, Гринсберг, Гаррисберг, Питтсбург и Скрантон, где проживают более 1,5 миллиона католиков. Из доклада объемом около 1400 тысячи страниц следует, что 100 обвиняемых было в епархии Питтсбург, епископом-ординарием которой с 1988 по 2006 год был нынешний митрополит Вашингтона Дональд Вюрл. Он обвиняется в сокрытии и замалчивании преступлений.