Ватикан отпустит все грехи заразившимся коронавирусом и врачам

"В настоящий момент все человечество, которому угрожает невидимая и коварная болезнь, охвачено тревожными страхами, новыми неопределенностями и особенно распространенными физическими и моральными страданиями", - отмечается в сообщении пресс-службы Святого престола.
Грехи им будут отпущены без очной исповеди, им будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы с четками, по меньшей мере в течение получаса читать Писание и быть в мыслях чистыми от грехов.
Церковь также пообещала отпустить все грехи умирающим католикам, если они этого хотят и если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы.
В пенитенциарии напомнили, что папа Франциск не раз призывал молиться за заболевших.
Ранее Ватикан объявил, что все службы и обряды Страстной недели в апреле пройдут без публики, их будут транслировать через СМИ и в интернете.
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