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Ватикан решил отпустить грехи католикам, заразившимся коронавирусом, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи ближнему. Об этом, как передает "Интерфакс", говорится в постановлении Апостольской пенитенциарии - трибунала Святого престола, который ведает индульгенциями. Так у католиков называется освобождение верующих от временного наказания за отпущенные в таинстве покаяния грехи.
Ватикан отпустит все грехи заразившимся коронавирусом и врачам
© AFP / Scanpix

"В настоящий момент все человечество, которому угрожает невидимая и коварная болезнь, охвачено тревожными страхами, новыми неопределенностями и особенно распространенными физическими и моральными страданиями", - отмечается в сообщении пресс-службы Святого престола.

Грехи им будут отпущены без очной исповеди, им будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы с четками, по меньшей мере в течение получаса читать Писание и быть в мыслях чистыми от грехов.

Церковь также пообещала отпустить все грехи умирающим католикам, если они этого хотят и если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы.

В пенитенциарии напомнили, что папа Франциск не раз призывал молиться за заболевших.

Ранее Ватикан объявил, что все службы и обряды Страстной недели в апреле пройдут без публики, их будут транслировать через СМИ и в интернете.

NEWSru.com
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