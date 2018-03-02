В Вашингтоне пояснили, что поставки оружия Киеву "сделают вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины" (цитата по ТАСС).

"Системы Javelin позволят Украине построить долгосрочные оборонные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности. У Украины не возникнет трудностей с внедрением этих систем в свои вооруженные силы", — заверили в США.

Еще в конце декабря официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон принял решение начать поставки на Украину "продвинутых оборонительных средств" для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Тогда она подчеркивала, что помощь Соединенных Штатов носит исключительно оборонительный характер.

Журналисты отмечали, что пакет вооружений включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок общей стоимостью 47 млн долларов.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп санкционировал поставки на Украину партии крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов к ним и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов. Госдепартамент ранее "одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт" на Украину этого оружия.

Примерно за неделю до этого поставки летального оружия на Украину одобрили и власти Канады. Комментируя это решение, МИД РФ в официальном заявлении призвал лидеров США и Канады задуматься о личной ответственности за поставки оружия на Украину. Дипломаты считают, что появление новых партий оружия подтолкнет Киев "на новые военные авантюры".

ПТРК Javelin ("Копье") — средняя противотанковая система, предназначенная для пехоты, разведчиков и боевых инженерный подразделений. Эти силы должны иметь возможность поражать бронированные силы противника днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Javelin может применяться одним солдатом, транспортироваться отдельным парашютистом, а также любым автотранспортом, по воде или по воздуху.

Эта система обладает высоким уровнем поражения всех известных бронированных транспортных средств в широком диапазоне дальностей. Система позволяет вести огонь с закрытых боевых позиций или из помещений.

ПТРК состоит из многократно используемого командно-пускового блока (КПБ) со встроенной системой самоконтроля и модульной ракеты в транспортно-пусковом контейнере. КПБ содержит дневной прицел, ночной прицел, средства управления и индикаторы.

СМИ: Украина поставит США один танк "Оплот"

Украинское предприятие "Завод имени Малышева", расположенное в Харькове, в ближайшее время экспортирует в США один танк "Оплот". Об этом сообщает информационное агентство "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, эта поставка будет осуществляться через государственную компанию — специального экспортера. Он пояснил, что американские военные хотят изучить украинские технологии и обдумать возможное военно-техническое сотрудничество.

Журналисты напоминают, что в этом году завод имени Малышева завершит выполнение контракта на поставку танков в Таиланд. В 2017 году Киев отправил в эту страну четыре партии танков.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов в комментарии РБК, в свою очередь, заявил, что особого интереса для США танк "Оплот" не представляет.

"Скорее всего, эта поставка является, с одной стороны, возможностью ознакомления с передовыми зарубежными образцами боевой техники, а с другой — формой поддержки Украины финансовыми средствами", — объяснил он.

Танк "Оплот" был разработан Харьковским конструкторским бюро на базе советского танка Т-80 и производится с 2008 года.