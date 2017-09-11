Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, существенно смягчены. Они больше не включают замораживание зарубежных активов лидера КНДР Ким Чен Ына, а предлагаемое нефтяное эмбарго вступит в силу не сразу после подписания резолюции, как предполагалось ранее, а будет введено пошагово. Плановый перехват и досмотр в открытом море вызывающих подозрение северокорейских судов также будет менее суровым.
Смягчив санкции, Вашингтон надееется, что резолюцию поддержат Китай и Россия, обладающие правом вето.
Незадолго до запланированного голосования в Совете Безопасности ООН по новым санкциям против Пхеньяна Южная Корея потребовала принять жесткие меры в отношении соседней страны. Проводя непрерывные атомные и ракетные испытания, Северная Корея ведет себя безрассудно, заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в понедельник, 11 сентября.
"Результатом этой вопиющей провокации и пренебрежения интересами миролюбивых членов международного сообщества станет нестабильность и экономические трудности", - подчеркнула корейский министр. Сеул настаивает на том, чтобы Совбез ООН проголосовал за эмбарго на поставки КНДР нефти и продуктов ее переработки.
Ранее Пхеньян выступил с новыми угрозами в адрес Вашингтона, предупредив, что в случае принятия резолюции США "заплатят соответствующую цену". Ужесточение санкций правительство КНДР назвало незаконным заявило, что шаги, на которые в этом случае пойдет Пхеньян, заставят Соединенные Штаты испытывать "сильнейшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю".
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