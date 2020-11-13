Вашингтон призвал власти Беларуси освободить политзаключенных

США осуждают массовые задержания в Беларуси и призывают официальный Минск немедленно освободить политических заключенных и других мирных протестующих. С таким заявлением госсекретарь США Майкл Помпео выступил в четверг, 12 ноября. Сейчас более 100 политзаключенных находятся в заключении в Беларуси за мирное участие в протестах, призывы к свободным и справедливым выборам, а также отстаивание национального диалога с целью прекратить кризис, подчеркнул он.

Политические узники в Беларуси столкнулись с "условиями заключения, угрожающими жизни", добавил глава Госдепартамента США. Помпео особо выделил "заслуживающие доверия сообщения о пытках". Тысячи человек были "неправомерно задержаны с начала жестокого подавления протестов", отметил он.

Вашингтон вновь призвал Минск немедленно прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, а также приступить к "осмысленному диалогу" с гражданским обществом республики и Координационным советом белорусской оппозиции, созданным по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси свыше 3 месяцев не утихают массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. При этом официальный Минск говорит лишь о трех погибших в результате разгонов протестующих.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В санкционный перечень попали глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.