Вашингтон предостерег Москву от вмешательства в выборы президента США

"Если Россия попытается подорвать наши демократические процессы, мы примем ответные меры", - подчеркнул Помпео. В свою очередь, Лавров назвал заявления о возможном вмешательстве во внутренние дела США безосновательными.
Москва предложила Вашингтону опубликовать закрытую дипломатическую переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, чтобы "снять подозрения" с России во вмешательстве в выборы главы государства в 2016 году, заявил глава МИД РФ. Однако администрация нынешнего президента США ответила отказом, посетовал Лавров.
Вашингтон выступает за глобальную стратегическую стабильность
По словам Помпео, участники встречи обсудили борьбу с терроризмом, ситуацию в Украине, Сирии, Венесуэле и Афганистане, а также контроль над вооружениями. Так, Москва повторно предложила продлить действие соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3. В свою очередь, Вашингтон призвал стремиться к глобальной стратегической стабильности.
Сохранение соглашения в двустороннем формате несет подлинные риски, заявил госсекретарь США. По словам Помпео, его российский коллега предложил включить в будущий новый формат Великобританию и Францию.
Кроме того, госсекретарь США не исключил скорого "важного заявления" об экономических связях двух стран. В свою очередь, российский министр особо выделил имеющийся потенциал в отношениях Вашингтона и Москвы.
Еще одной темой встречи стала ядерная программа КНДР. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что Пхеньян и не станет проводить дальнейшие испытания ракет, заявил Помпео. Его российский коллега сообщил о готовности России помогать США и Северной Корее в преодолении тупика в переговорах.
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