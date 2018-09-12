"Президент Порошенко ознакомил посла Браунбека с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской автокефальной православной церкви. Президент поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе, - говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером пресс-службой главы Украинского государства.

"В свою очередь, посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности. "Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которая гарантируется Конституцией Украины и законом Украины о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая царит в украинском обществе", - отметил он.

Президент также привлек внимание американского посла "к многочисленным свидетельствам ужасных нарушений прав и свобод человека, в частности религиозной свободы, на оккупированных Россией украинских территориях". "Собеседники подчеркнули необходимость жесткого ответа на системные преследования в оккупированном Донбассе и Крыму украинских верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, представителей других вероисповеданий", - говорится в документе.

Напомним, минувшей весной президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви на Украине. На днях в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". На том же соборе было подтверждено, что Вселенский (Константинопольский) патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований.

"Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Данное решение Константинопольского патриархата противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) Собора: "не будучи приглашенными, епископы пусть не переходят за пределы своей области", - заявили в отделе внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата. Там отметили, что назначение экзархов в Киев произошло без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия как единственного канонического епископа города Киева, а ответственность за возможные негативные последствия этого действия будет лежать на Константинопольском патриархате.

"Ответные шаги со стороны Московского патриархата обязательно последуют" и они будут "крайне жесткими", заверили в РПЦ.