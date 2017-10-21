Когда у официального представителя администрации Дональда Трампа спросили, кем глава государства считает Россию - "союзником, партнером или противником", Сандерс ответила: "Как я говорила ранее, многое из этого зависит от России. И от того, отношения какого типа она хочет иметь. И от того, хочет она быть хорошим или плохим действующим лицом", - пояснила она (цитата по ТАСС).

По словам Сандерс, США будут продолжать предпринимать попытки для выстраивания конструктивного взаимодействия с РФ. Она уточнила, что речь идет, в частности, об урегулировании конфликта в Сирии и кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. "Мы хотим быть в состоянии работать с ними, чтобы противостоять некоторым таким угрозам", - подтвердила Сандерс.

"Поэтому часть этого будет определяться действиями, которые предпринимает Россия, а также тем, как она хочет, чтобы ее воспринимали", - продолжила Сандерс. Она добавила, что исполнительная власть США считает неприемлемым вмешательство РФ в американские избирательные процессы.

"Согласны ли мы с тем, что нельзя терпеть российское вмешательство? Абсолютно. Мы многократно говорили это и, безусловно, настаивали бы на том, что это было произнесено с данной трибуны как минимум дюжину раз", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

В конце сентября американские сенаторы обратились к администрации Трампа с вопросом, когда наконец начнут реализовываться антироссийские санкции, введенные главой государства почти три месяца назад.

Сенаторы подчеркивали, что администрация Трампа должна была к 1 октября определить параметры, по которым будут определяться лица, которые потенциально могут попасть под ограничения за сотрудничество с Россией в секторах оборонной промышленности и информационной безопасности.

Трамп подписал закон 2 августа, назвав его при этом ущербным. Он подчеркнул, что санкции за вмешательство России в выборы в США "противоречат Конституции" и что "они вредят интересам союзников США в Европе". Тем не менее Трамп все же подписал законопроект "ради национального единства".

Законопроект под названием "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" подразумевает сокращение срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.