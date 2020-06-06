Власти Польши надеются, что после запланированного частичного вывода американских войск из Германии военнослужащие США будут размещены на территории их страны. Об этом в субботу, 6 июня, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции RMF24. Он сослался на неоднократные переговоры по этому вопросу с американским руководством. "Решение теперь за США", - добавил он.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп решил более чем на четверть сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии. По данным газеты The Wall Street Journal, соответствующее распоряжение уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Согласно этой информации, к сентябрю ФРГ должны покинуть 9500 американских солдат и офицеров, а максимальное число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, будет ограничено 25 тысячами. В Белом доме и Пентагоне, а также в Берлине пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.В настоящий момент в Германии размещено 34500 американских военных.