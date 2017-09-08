"Польское правительство официально представит свою позицию по проблеме репараций, как только будет принято политическое решение", - подчеркнула она.

По словам премьера, "Польша имеет право" на материальное возмещение и не намерена отказываться от соответствующих требований. При этом Беата Шидло оговорилась, что в данном вопросе Варшава выступает за диалог с Берлином.

Стронники возмещения ущерба

В четверг, 24 августа, польский премьер впервые заявила, что ее страна имеет право на компенсацию со стороны Германии.

"Мы являемся жертвами Второй мировой войны, которым никак не был возмещен ущерб", - подчеркнула она. В поддержку этой идеи также высказался министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич.

В начале августа депутат от правящей партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Бюро юридических анализов польского сейма должно проанализировать возможности предъявления таких требований.

В Берлине убеждены, что вопрос закрыт

В Берлине настаивают на том, что вопрос репараций уже давно окончательно урегулирован. В 1953 году Польша добровольно отказалась от выплат со стороны Германии за ущерб, понесенный во время войны. Эти договоренности имеют обязывающий характер с точки зрения международного права, напоминают немецкие политики.