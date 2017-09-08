"Польское правительство официально представит свою позицию по проблеме репараций, как только будет принято политическое решение", - подчеркнула она.
По словам премьера, "Польша имеет право" на материальное возмещение и не намерена отказываться от соответствующих требований. При этом Беата Шидло оговорилась, что в данном вопросе Варшава выступает за диалог с Берлином.
Стронники возмещения ущерба
В четверг, 24 августа, польский премьер впервые заявила, что ее страна имеет право на компенсацию со стороны Германии.
"Мы являемся жертвами Второй мировой войны, которым никак не был возмещен ущерб", - подчеркнула она. В поддержку этой идеи также высказался министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич.
В начале августа депутат от правящей партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Бюро юридических анализов польского сейма должно проанализировать возможности предъявления таких требований.
В Берлине убеждены, что вопрос закрыт
В Берлине настаивают на том, что вопрос репараций уже давно окончательно урегулирован. В 1953 году Польша добровольно отказалась от выплат со стороны Германии за ущерб, понесенный во время войны. Эти договоренности имеют обязывающий характер с точки зрения международного права, напоминают немецкие политики.
Глава МВД ФРГ призвал сократить социальные выплаты беженцам
Социальные программы для соискателей убежища в...
Хакер Селезнев признался в США в новых преступлениях
Первый новый эпизод - это сговор с целью осуществления...
От Северной Кореи ждут пуска баллистической ракеты перед голосованием Совбеза ООН
Министерство обороны Японии не исключает запуска...
Линднер открыт к возврату России в "большую восьмерку" (17)
Председатель СвДП полагает, что Россию можно вернуть в...
Названо имя модели, которой оторвало ногу при взрыве авто в центре Киева
При взрыве автомобиля в центре Киева пострадала модель...
TOP новостей
Шести членам Сейма Литвы отказали в получении белорусских виз (111)
Шесть литовских парламентариев, которые намеревались в...
Литва призвала Россию отменить учения "Запад-2017" (153)
Литва опасается, что войска, перебрасываемые в Беларусь...
Лето не уходит: воздух прогреется до 24 градусов
В выходные ожидаются приятные перемены: температура...
Ночной рейд в Вильнюсе: десятки нарушителей
В ночь с пятницу на субботу Вильнюсская полиция провела...
Линднер открыт к возврату России в "большую восьмерку" (17)
Председатель СвДП полагает, что Россию можно вернуть в...