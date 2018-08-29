"Я глубоко убежден, что… Сенцов представляет все те идеалы, которые вдохновляли меня во время мирной борьбы за мировое будущее", — написал экс-президент Польши.

В своем заявлении Валенса отметил, что Сенцов поддерживал Евромайдан на Украине "как части демократической Европы" и "мирно протестовал против российской аннексии своего родного Крыма". Правозащитная организация Amnesty International признала приговор Сенцову несправедливым, а главный свидетель обвинения отказался от своих показаний, заявив, что они даны под пытками, напомнил экс-президент Польши.

Голодовка Сенцова длится дольше 100 дней

Украинский режиссер голодает уже дольше 100 дней, требуя освобождения всех политических заключенных в России и не прося при этом собственной свободы, отметил Валенса, который как лауреат Нобелевской премии мира имеет право предлагать кандидатуру на получение этой награды.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он с 14 мая держит голодовку в российской колонии. С призывами освободить Сенцова к российским властям ранее обращались руководители многих стран, а также известные кинорежиссеры и писатели.