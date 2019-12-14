Бывший президент Польши Лех Валенса намерен призвать к массовым протестам, если нынешнее правительство страны не остановит реализацию спорной судебной реформы. Если партия "Закон и справедливость" начнет процесс ликвидации независимой юстиции, я призову к проведению "миллионного марша на Варшаву", написал Валенса в своем микроблоге в Twitter в субботу, 14 декабря.

"Ни в коем случае нельзя допустить разрушения независимой судебной системы. Довольно уступок", - считает Валенса. Он также выразил готовность возглавить массовый антиправительственный протест в случае его проведения.

Спорная судебная реформа в Польше

Система польской юстиции перестраивается с 2015 года. В частности, были приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции. Министру юстиции переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон разрешил отправлять на пенсию досрочно. Кроме того, создана дисциплинарная палата для членов Верховного суда Польши, отвечающая за применение дисциплинарных норм против судей вплоть до отстранения их от должности.

Последний шаг был предпринят 12 декабря 2019 года, когда фракция "Закон и справедливость" внесла в парламент законопроект, предлагающий запретить судьям заниматься политической деятельностью, а также привлекать их к дисциплинарному взысканию, если они ставят под сомнение "условия службы или законность назначения" других судей.

Судебная реформа не раз приводила к протестам в Польше и попала под жесткую критику Евросоюза. Так, в ноябре 2019 года Европейский суд в Люксембурге постановил, что право министра юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы нарушает нормы ЕС. Позже суд ЕС поставил под сомнение правомерность появления дисциплинарной палаты.