Согласно отчету, у вакцины Pfizer выявлены наиболее характерные побочные эффекты, возникающие при вакцинации: боль в месте укола, повышение температуры тела, усталость, головная боль, тошнота и понос. У тех людей, у которых после введения вакцины появлялись эти нежелательные явления, они, как правило, проходили в течение двух дней — их смягчению также способствовали болетоуляющие.
Кроме того, пока не установлена эффективность вакцины Pfizer в случае некоторых болезней, поскольку число людей с такими болезнями во время клинических испытаний было недостаточным, чтобы делать обобщающие выводы.
А вот Toronto Public Health не советует использовать вакцину беременным женщинам (беременность нежелательна в течение двух месяцев после вакцинации), тем, у кого есть аллергия на компоненты вакцины (например, полиэтиленгликоль), лицам с ослабленным иммунитетом или тем, кто недавно уже делал какие-либо прививки. В случае спорной ситуации — лучше прибегнуть к консультации семейного врача.
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