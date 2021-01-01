"Сегодня Pfizer/BioNTech от COVID-19... стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование, - говорится в заявлении организации, размещенном в четверг в соцсети Twitter. - Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски".

Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой - еще доступны не все результаты испытаний. В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.

Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она уже применяется в США и ряде других стран.

Отметим, что первой в мире была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), разработанная научным центром имени Н. Гамалеи Минздрава РФ и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России. Она была с помпой зарегистрирована еще 11 августа, о чем сообщил лично президент РФ Владимир Путин. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. В безопасности вакцины сомневаются многие эксперты, которых не удовлетворили и опубликованные результаты российских исследований.

Число заражений коронавирусом превысило 83 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на утро 1 января 2021 года 83 млн 444 тыс. 482 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 818 тыс. 372, выздоровели более 58 млн.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 млн 968 тыс. 87 инфицированных COVID-19, зафиксировано 345 тыс. 737 летальных исходов, излечились более 11 млн. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 289 тыс. 710, число скончавшихся - до 148 тыс. 949, поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 675 тыс. 973 заболевших, из них умерли 194 тыс. 949, вылечились более 6,8 млн человек, отмечает "Интерфакс".

На четвертом месте в мире по количеству заражений находится Россия. За все время пандемии в стране выявлено уже больше 3,1 млн случаев инфицирования коронавирусом.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 234,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 67 человек, в Индии - 107, в Бразилии - 914, в России - 394.