В России провели несколько опросов и выяснили, что большинство "экономически активных" жителей страны против вакцинации. Рекрутинговая компания Superjob опросила 1,6 тысяч респондентов, и 44% высказались против. Только 22% готовы привиться любой из зарегистрированных вакцин.

Удивительно, но против вакцинации высказались и врачи. Профильный сервис "Справочник врача" провел аналогичный опрос в середине августа. Тогда большинство медиков — 52% из более чем трех тысяч опрошенных — заявили, что не готовы сделать прививку препаратом, созданным в российском Центре Гамалеи. Многих смущало отсутствие данных о ее эффективности, а также тот факт, что вакцину удалось создать за слишком короткий срок.

В США, где от коронавируса или его последствий умерли уже более 300 тысяч человек, цифры чуть лучше. Опрос агентства "Ассошиэйтед пресс" показывает, что почти половина американцев готова сделать прививку. Резко против высказались 26%. Еще четверть опрошенных пока не приняла решение. Эксперты же напоминают, что для достижения коллективного иммунитета прививку необходимо сделать около 70% американцев. В США людей в основном беспокоят возможные побочные эффекты от вакцины.

Русская служба Би-би-си отвечает на основные вопросы о вакцинах.

Вакцина опасна или нет?

Если коротко, сейчас нет никаких оснований считать, что вакцина от коронавируса может быть опасна. Теоретически она может вызвать нежелательную реакцию, но вероятность этого крайне мала.

Именно для того, чтобы предсказать все возможные побочные эффекты, ученые проводят испытания, начиная с малого: сначала тестируют образцы в лабораториях, проводят испытания на животных и только потом — на людях. В случае, например, с вакциной от Pfizer и BioNTech в испытаниях участвовали 40 тысяч человек.

Кроме того, дополнительную проверку полученных результатов осуществляют регуляторы — например, британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA), американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или министерство здравоохранения в случае России.

А что с побочными эффектами?

Они существуют, как и у других вакцин. Ни одно лекарственное средство не обходится без побочных эффектов. Это не значит, что все они или хотя бы один проявится у каждого пациента. Это значит, что побочные эффекты возможны и считаются нормальной реакцией. Чаще всего это краткосрочные легкие или умеренные реакции, которые проходят без серьезных осложнений. Это, например, боль в месте инъекции, головная боль, боль в мышцах, озноб, повышение температуры тела, ощущение усталости. Как правило, все эти побочные эффекты проходят в течение пары дней.

Правда, некоторые из них могут повлиять на способность выполнять ежедневные задачи, предупреждает Центр контроля и профилактики заболеваний США. Но неприятные ощущения должны полностью пройти через несколько дней.

Авторитетный научный журнал Science указывает, что в случае американской вакцины у большинства людей не было серьезных побочных эффектов, которые бы мешали им заниматься повседневными делами. Менее чем у 2% получивших вакцины Pfizer и Moderna температура повысилась до 39-40 градусов.

Создатели российского "Спутника V" тоже говорят о побочных эффектах в виде повышенной температуры, недомогания, головной боли, которые проходили в течение нескольких дней.

Вот, что по этому поводу говорит эпидемиолог из Стэнфордского университета Ивонна Мальдонадо: "Большинство вакцин вызывают незначительные побочные эффекты. По сути, это иммунная и воспалительная реакции организма на вакцину". Именно такой иммунный ответ и необходим.

А как же аллергические реакции?

С началом вакцинации стали появляться сообщения об острых аллергических реакциях на некоторые вакцины.

Чаще всего обсуждают двух работников британской Национальной системы здравоохранения (NHS), у которых возникла аллергия на вакцину от Pfizer и BioNTech. Важно уточнить, что оба человека — аллергики, которые даже носили с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Кроме того, в один день с ними дозу вакцины получили около тысячи человек, у которых подобных реакций не наблюдалось.

Еще одна аналогичная история произошла на Аляске. Правда, в этом случае мужчина не страдал аллергией до прививки. После укола эпинефрина (адреналина, который применяется при анафилактическом шоке) аллергическая реакция пошла на спад.

В информационном буклете для пациентов производители этой вакцины указывают, что ее не следует давать людям с подтвержденной аллергией на какое-либо вещество, содержащееся в препарате. Pfizer и BioNTech пишут, что аллергия проявляется зудом, сыпью, одышкой, отеком лица или языка.

Такое описание может насторожить пациента, но подобные симптомы нередко возникают у людей с сильными формами аллергии. И самое важное — существуют проверенные способы оказания срочной помощи этим людям.

Кроме того, индивидуальная аллергическая реакция возможна не только на коронавирусную вакцину, но и на любую другую. И для экспертов такая реакция не является неожиданностью. На всякий случай британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров посоветовало людям с аллергией на лекарственные средства пока отказаться от прививки.

Если вакцины такие безопасные, почему прививку не сделают лидеры стран?

Еще ни один из мировых лидеров не сделал прививку. Во всяком случае, никто публично не объявлял об этом.

Владимир Путин объяснил, что вакцины, которые поступают сегодня в оборот, "предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне". "До таких, как я, вакцины пока не добрались. Поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", — заявил Путин. Президенту 68 лет.

Однако возраст не помешал сделать прививку 62-летнему мэру Москвы Сергею Собянину. "[Иначе] мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину, потому что даже сегодня, по опросам, не более половины, может, менее половины, россиян вообще сомневаются в том, что нужно, не нужно вакцину делать, она вообще доработана или нет", — говорил Собянин Путину в начале сентября.

Некоторые лидеры стран, в которых еще не началась вакцинация, пообещали в числе первых сделать прививку, чтобы развеять опасения граждан. Лидер Аргентины Альберто Фернандес, который проявляет интерес к "Спутнику", пообещал первым вакцинироваться, "чтобы никто не боялся".

Филиппинский президент Родриго Тутерте тоже пообещал публично привиться "Спутником", как только вакцина будет доступна в стране: "Экспериментируйте на мне, это хорошо", — заявил он.

В Европе многие лидеры настаивают, что не являются приоритетной группой и первыми вакцину должны получить медики.

Почему остальные вакцины разрабатывают так долго, а коронавирусную сделали за несколько месяцев?

Просто создать вакцину недостаточно, ученые добиваются того, чтобы она действовала быстро и безболезненно. Поэтому обычно испытания и разработка растягиваются на несколько лет.

Сначала ученые долго ведут лабораторные опыты, подыскивая наиболее эффективную форму препарата и просчитывая возможные побочные эффекты. Когда необходимая технология найдена, переходят к клиническим испытаниям на животных, чаще всего на мышах. При этом если определенный вирус не заражает мышей (именно так было в случае с новым коронавирусом — SARS-CoV-2), разработчикам приходится сначала при помощи генной инженерии создавать "мышиный вариант" вируса.

Если опыты на животных проходят успешно, можно переходить к испытаниям на людях. Сначала вакцину получает небольшая группа здоровых добровольцев — чтобы ученые могли убедиться в безопасности препарата (фаза I). Только после этого имеет смысл проверять эффективность иммунного ответа (фаза II) и то, насколько вакцина подходит для разных групп населения (фаза III), — например, можно ли прививать ей детей, пожилых людей или людей с хроническими заболеваниями.

Поскольку побочные эффекты прививки могут быть достаточно редкими или проявляться значительно позже (например, при деторождении), обычно после вакцинации за волонтерами ведут наблюдение в течение нескольких лет. Только после этого можно подвести итоги клинических испытаний и — в случае успеха — принять решение о запуске препарата в массовое производство.

Разработка вакцин от Covid-19 проходила в невероятной спешке, и, чтобы сократить привычный алгоритм работы, многими необходимыми формальностями разработчикам пришлось пренебречь.

Например, на животных практически не экспериментировали — почти сразу перешли на людей. Крупные разработчики (например, AstraZeneca) запустили препарат в массовое производство параллельно с началом клинических испытаний, еще не зная, будет ли вакцина работать, чтобы к моменту получения первых результатов уже были наготове несколько миллионов доз. А уж государственная сертификация вакцины за несколько месяцев до окончания ее клинических испытаний (как в случае со "Спутником") — дело вообще неслыханное.

Некоторые крупные разработчики (например, AstraZeneca) пошли на огромный риск, организовав производство миллионов доз вакцины сразу же после получения первых результаты клинических испытаний.

Кроме того, фармацевтические компании вложили значительные ресурсы в быструю разработку вакцины на этот раз именно из-за того, что проблема оказалась глобальной. Но скорость, с которой она была произведена, совсем не означает, что компании обошли протоколы безопасности.

Можно ли поехать в другую страну, чтобы привиться?

Пока это невозможно. Порядок вакцинации людей в тех странах, где вакцина уже стала доступна, определяется местными органами власти.

Например, в России вакцинация началась в Москве, а сейчас "Спутник" привезли и в регионы. Прививки получают люди, входящие в первоочередные группы риска, — к ним относятся те, кто по работе контактирует с большим количеством людей. Это, например, медработники, сотрудники сферы торговли и услуг, городских социальных служб.

По мере поступления вакцины список будет расширяться.

Уже были попытки организовать что-то вроде вакцинного туризма. Живущий в Праге бизнесмен российского происхождения рассчитывал с момента старта массовой вакцинации в России устраивать туры для европейцев. Стартовая цена на такой тур — 30 тысяч чешских крон (около 100 тысяч рублей).

Правда, российские власти отреагировали быстро и назвали это мошенничеством.

"Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна. Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна, абсолютный приоритет в вакцинации — у россиян. И лишь после удовлетворения внутренней потребности, когда будут вакцинированы группы риска и все желающие, можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках", — сказал помощник главы минздрава Алексей Кузнецов.

Чем вакцины отличаются друг от друга?

Разработчики и российской, и британской (Оксфордский университет и компания AstraZeneca) вакцин используют так называемую векторную технологию, когда для доставки генетического материала одного вируса (в данном случае SARS-CoV-2) используется оболочка другого, из семейства аденовирусов, вызывающих обычную простуду. Это проверенная годами технология разработки вакцин, например таким образом сделали вакцину от Эболы.

Вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech относятся к другому типу — обе используют инновационную технологию матричной РНК. До коронавируса ни одна вакцина, созданная по этой технологии, не была одобрена для использования на людях.

В чем разница между "Спутником" и Оксфордской вакциной, если они разработаны по одинаковой технологии?

Разница заключается в том, что разработчики "Спутника" используют в качестве оболочки аденовирус человека (и два разных коронавирусных вектора в качестве "начинки"), а оксфордские ученые — аденовирус шимпанзе (и один вектор).

Нет, это не значит, что при прививке вы заразитесь аденовирусом. Дело в том, что ген аденовируса, вызывающий инфекцию, удаляется. А вместо него встраивается ген с кодом белка коронавируса. Это безопасная для организма человека технология, которая позволяет иммунной системе отреагировать и выработать антитела, которые должны защитить от заражения. Укол вакцины — это, по сути, организованное заражение здорового человека вирусом или бактерией, только с гарантией быстрого выздоровления.

У обоих этих вариантов есть свои достоинства и недостатки, поэтому неудивительно, что российские и британские производители хотят испытать комбинированную вакцину.