"Потребуются компромиссы, - сказал Гейтс. - У нас будет меньше проверок на безопасность по сравнению с обычной ситуацией. Кроме того, правительствам придется решить, нужно ли освободить от ответственности компании и сказать им: "вперед, за дело!" в ситуации, когда у нас просто нет времени, чтобы сделать все по обычным правилам".

В середине марта медицинский корреспондент Би-би-си Джеймс Галлахер сообщал, что ученые уже разработали уже несколько вариантов вакцины против Covid-19 и сейчас тестируют их на животных. Если тесты пройдут успешно, следующий этап - испытания на людях - может начаться уже в этом году.

Усилия ученых осложняет тот факт, что в мире могут существовать сразу несколько разновидностей коронавируса.

Благотворительный фонд основателя компании Microsoft - в числе тех, кто финансирует разработку вакцины против Covid-19. По словам Гейтса, только вакцинация позволит вернуться к образу жизни, существовавшему до пандемии Covid-19.

"Плохие оценки"

Билл Гейтс, который давно уже предупреждал о возможной глобальной пандемии, также сказал, что на разработку новой вакцины выделяется недостаточно средств, хотя борьбу с новым коронавирусом уже сравнивают с войной, а на безопасность тратятся гораздо более существенные деньги.

"Был период, когда и я и эксперты в области медицины говорили, что пандемия может оказаться крупнейшей катастрофой, с которой когда-либо сталкивалось человечество, - сказал Гейтс Би-би-си. - Еще в 2015 году я говорил об этой угрозе, выступая в Новой Англии. Так что, несомненно, мы все посмотрим в прошлое и пожалеем, что не вложили достаточно средств, чтобы мы были в состоянии в кратчайшие сроки выносить диагноз, чтобы у нас были необходимые лекарства, вакцины и оборудование".

"Мы все недофинансировали защиту от эпидемий. Да, мы создали Коалицию за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), что помогло в разработке новых вакцин. Но это всего лишь около 5% того, что мы могли бы сделать", - говорит Гейтс.

"Со временем мы посмотрим на все это, и очень мало стран получат оценку "отлично", потому, что большинство просто пытается реагировать на происходящее, мы не были к этому готовы, - заявил основатель компании. - Никто не готовился к этому, не пытался думать о том, что может произойти. В результате мы оказались на не изведанной территории в том, что касается организации здравоохранения и экономической политики".

В середине марта сообщалось, что в США начались первые испытания вакцины против коронавируса на добровольцах. Разработку этой вакцины финансирует Национальный институт здравоохранения США.

Однако эксперты также прогнозировали, что даже если эти испытания пройдут успешно, до момента, пока вакцина станет общедоступной, может пройти еще полтора года.