Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что российские власти не обеспечили извлечения базы данных московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года, в соответствии с ранее установленными сроками. В результате ВАДА, как сообщает Reuters, рассмотрит возможность введения санкций против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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© DELFI / Domantas Pipas

Сообщалось, отмечает Радио Свобода, что российские власти потребовали от экспертов использовать для извлечения данных сертифицированное в России оборудование.

В свою очередь Антидопинговое агентство США призвало отстранить российских атлетов от соревнований из-за срыва сроков доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. Глава американского агентства Трэвис Тайгарт считает, что Всемирное антидопинговое агентство должно перестать идти на поводу у России.

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РУСАДА была лишена аккредитации в 2015 году, после того, как в докладе, сделанном по заказу Всемирного антидопингового агентства, были обнаружены свидетельства широко распространенной государственной поддержки допинга в российском спорте. Однако в сентябре 2018 года санкции против российской стороны были сняты при условии, что она до конца года обеспечит доступ международных специалистов к базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Сейчас неспособность российской стороны уложиться в установленные сроки повышает вероятность того, что российские легкоатлеты будут лишены права участвовать во второй Олимпиаде подряд.

"Я горько разочарован тем, что извлечение данных из бывшей московской лаборатории не было завершено к дате, согласованной ВАДА (исполнительным комитетом) в сентябре 2018 года", - сказал президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди.

"Голос Америки"
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