Партия президента Эммерсона Мнангагвы, который занял кресло главы государства после Мугабе, судя по всему, получит существенное парламентское большинство. Одновременно с парламентскими выборами в стране проходят и президентские, их результаты пока не раскрываются. Мнангагва считался фаворитом президентских выборов.

Между сторонниками оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" (ДДП) и полицией в Хараре вспыхнули столкновения. Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ после того, как протестующие стали жечь шины в центре столицы. В результате столкновений погибли три человека.

Представители альянса ДДП утверждают, что голосование было сфальсифицировано, и что на самом деле выборы выиграл их кандидат Нельсон Чамиса. Именно за него незадолго до выборов неожиданно призвал голосовать сам Мугабе.

Президент Мнангагва призвал к терпению и спокойствию, но наблюдатели за выборами из Европейского союза выразили недоумение по поводу промедления с объявлением результатов президентских выборов.

Какие результаты были объявлены?

Как сообщил государственный канал ZBC, избирательная комиссия Зимбабве (Zec) объявила, что 122 места пока досталось ЗАНУ-ПФ, а 53 - "Движению за демократические перемены" (ДДП). Всего в нижней палате Национального собрания - 210 мест

Корреспондент Би-би-си Шингай Ньока сообщает, что объявление о результатах президентских выборов не было сделано, потому что представители некоторых из 23 кандидатов не явились, чтобы проверить результаты.

Кандидату в президенты требуется более 50% голосов, чтобы выиграть в первом туре. В противном случае 8 сентября будут проведен второй тур.

Что говорят наблюдатели за выборами?

Миссия ЕС раскритиковала задержку объявления результатов президентских выборов. У избирательной комиссии осталось время до субботы, чтобы это сделать.

Наблюдатели заявляют, что отметили на выборах несколько проблем, в том числе необъективное освещение в СМИ, запугивание избирателей и недоверие к избирательной комиссии. Они отметили, что в целом политический климат улучшился, несмотря на неравные возможности и отсутствие доверия.

Впервые за 16 лет правительство разрешило наблюдателям за выборами из ЕС и США работать на выборах в стране. Миссия Африканского союза заявила, что выборы прошли в очень мирной обстановке и в них участвовали много кандидатов.

Представители сюза добавили, что он не могут подтвердить жалобы оппозиционных партий по поводу подкупа избирателей, запугивания со стороны госструктур и предвзятости со стороны уже укрепившихся лидеров.

Что говорят политики?

Основная оппозиция в Зимбабве - альянс ДДП - заявляет, что их лидер Нельсон Чамиса выиграл президентские выборы. После этого объявления сторонники оппозиции устроили уличные торжества.

Альянс утверждает, что правящая партия ЗАНУ-ПФ пытается подтасовать результаты голосования, чтобы обеспечить победу нынешнему президенту Эммерсону Мнангагве, и что задержка с объявлением официальных результатов неприемлема. Представитель ЗАНУ-ПФ в интервью Би-би-си отверг заявления оппозиции о вмешательстве.