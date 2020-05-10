aA
В одном из сгоревших сел Житомирской области жили староверы, которые хотели спастись от конца света вдали от городов. Причиной пожара местные жители называют поджог мусора на кладбище во время уборки.
В Житомирской области сгорело село, куда от Апокалипсиса бежали староверы
© Shutterstock

По словам жителей сел, председатель сельского совета Першотравневого пришел на уборку кладбища вместе с небольшим количеством людей. Видимо, чтобы не вывозить мусор и сухую траву на свалку, участники этого "субботника" решили все это поджечь. Однако люди не рассчитывали, что огонь станет сложно контролировать. В итоге пожар добрался до сел Бережесть Каменевка, Магдин и Личманы.

Женщин и детей из Магдина эвакуировали в Гладковичи, где поселили в местном клубе. Их обеспечили питанием, вещами и медикаментами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Вильнюсе сгорел дом, погибли две женщины

В ночь на понедельник, в 3.20 ч., по Единому номеру помощи...

TOP новостей

Daiva Razmuvienė

После 43 новых случаев коронавируса в Литве - предупреждение эпидемиолога: это уже плохо (103)

В течение выходных в Литве было подтверждено в общей...

Nerijus Mačiulis EK prognozės dėl BVP

Пандемия поразит экономики всех стран ЕС: страны, которые заманили эмигрантов, могут намного хуже справиться с кризисом (16)

Хотя пандемия коронавируса стала серьезной проблемой...

Arūnas Germanavičius

Эксперты рассказали, как пережить карантинный кризис: не говорите себе одной фразы и откажитесь от алкоголя (13)

Глобальная вспышка коронавируса, несомненно, затронула...

Отпор карантину: если не разрешат, старшеклассники организуют выпускные подпольно (21)

Выпускники готовятся к экзаменам, но уже начали...

С хорошей погодой литовцы забыли про карантин: провели выходные у озер (12)

В воскресенье, когда столбик термометра поднялся вверх...

|Maža didelių žinių kaina