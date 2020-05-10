В Житомирской области сгорело село, куда от Апокалипсиса бежали староверы

По словам жителей сел, председатель сельского совета Першотравневого пришел на уборку кладбища вместе с небольшим количеством людей. Видимо, чтобы не вывозить мусор и сухую траву на свалку, участники этого "субботника" решили все это поджечь. Однако люди не рассчитывали, что огонь станет сложно контролировать. В итоге пожар добрался до сел Бережесть Каменевка, Магдин и Личманы.
Женщин и детей из Магдина эвакуировали в Гладковичи, где поселили в местном клубе. Их обеспечили питанием, вещами и медикаментами.
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