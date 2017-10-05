Кембриджский колледж Мюррей-Эдвардс с момента своего основания в 1954 году принимал только девушек. Среди его выпускниц — голливудская актриса Тильда Суинтон и корреспондент Би-би-си Мишал Хусейн.
Теперь получить высшее образование в колледже смогут не только родившиеся девочками, но и те, кто родился мальчиком, но идентифицирует себя как женщину, а также, как объявили в вузе, "принимает меры, чтобы жить как человек женского пола". Заявки таких абитуриентов на обучение начнут принимать с 2018 года.
Решение уже вызвало критику, в том числе и со стороны представителей феминистского движения. Те же критерии будут применяться к студентам-трансгендерам, которые захотят перевестись в Мюррей-Эдвардс из других учебных заведений.
Совет колледжа уже одобрил изменения в политике приема студенток, объяснив их тем, что Мюррей-Эдвардс, по мнению совета, должен оставаться открытой средой. "Многие здесь, в колледже, открыты идее небинарности гендера, нас заботит, что узкие рамки гендерной идентичности и связанные с ними стандарты наносят вред как личности, так и обществу в целом", — говорится в заявлении колледжа. "Колледж также хочет поддержать студентов, которые не хотят относить себя ни к мужскому, ни к женскому полу", — отмечается в нем.
Мюррей-Эдвардс — один из трех женских колледжей Кембриджского университета. Остальные два — Ньюнхем и Люси Кэвендиш — пока не реформировали политику приема студенток.
По словам президента колледжа Мюррей-Эдвардс Барбары Стокинг, решение принимать в число сутдентов трансгендеров не противоречит изначальному замыслу основателей колледжа для девочек. "Мы — колледж, открытый для всех выдающихся молодых женщин, поэтому абсолютно правильно с точки зрения и закона, и наших ценностей допускать до обучения с нами всех, кто считает себя женщиной", — говорит она.
Но решение вызвало и критику. "Если там [в Мюррей-Эдвардс] действительно не считают, что гендер бинарен, то им не стоит ограничивать прием студентов людьми одного пола", — сказала в беседе с Daily Telegraph феминистка и ученая Жермен Грир, которая в прошлом читала лекции в колледже Ньюнхем.
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