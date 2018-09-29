Представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский уточнил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что "Севастополь" не арестован, а задержан агентом, "который не выдает разрешение на выход в рейс".

"Информация о задержании судна поступила в компанию вечером в пятницу. Обычно агент присылает письмо капитану на английском языке, в этот раз письмо был написано на корейском", - добавил Осичанский.

"В письме отмечается, что это политическое задержание", - сказал РИА "Новости" представитель компании "Гудзон", имя которого агентство не приводит. В письме также говорится, что для решения вопроса правительство РФ должно связаться с правительством Южной Кореи.

"Теперь мы надеемся, что наше правительство обратит внимание на компанию, которая из-за введения санкций нуждается в помощи", - отметил собеседник агентства. По словам Осичанского, российское генконсульство в Пусане уже подключилось к решению вопроса.

Между тем консул РФ в Пусане Роман Быков заявил ТАСС, что российское генконсульство не располагают информацией о задержании судна "Севастополь". "У нас нет информации, обращение от судовладельца не поступало", - сказал он.

Администрация порта Пусан сообщила в письме, что судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против компании "Гудзон". "Севастополь" не может выйти из порта без специального разрешения.

Представитель компании "Гудзон" Геннадий Кононенко сообщил "Интерфаксу", что судно пришло в порт и встало на ремонт еще до введения санкций - 21 августа. После ремонта оно должно было отправиться в рейс.

"23 августа на теплоход "Севастополь" пришла комиссия органов власти Южной Кореи, которая проверила всю документацию как грузовую, так и навигационную, проверила само судно, пообщалась с экипажем на предмет работы с Северной Кореей. Комиссия пришла к заключению, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано", - подчеркнул Кононенко.

По его словам, "Севастополь" перевозит генеральные грузы и контейнеры и не может перевозить топливо. Руководство "Гудзона" обратилось за помощью в МИД РФ.

За сутки до появления информации о задержании судна Москва в Совбезе ООН на специальном заседании по КНДР призвала к смягчению санкционного режима и неприятии односторонних санкций. Представитель "Гудзона" предположил, что эти события связаны.

По словам Кононенко, обстановка на "Севастополе" спокойная, проблем с продовольствием у экипажа нет. При этом судоходная компания терпит убытки на миллионы долларов, так как из-за инцидента приходится разрывать контракты на международные перевозки.

В конце августа США включили в список санкций по КНДР три базирующиеся в РФ компании - "Гудзон", Primorye Maritime Logistics и Vela-Marine, а также шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны к передаче нефтепродуктов северокорейским судам и деятельности, запрещенной Совбезом ООН.

В Минфине США предупреждали, что сообщение судов под российскими флагами и импорт или экспорт любых товаров в или из КНДР запрещены Советом безопасности ООН и грозят санкциями.

В середине сентября постпред США в ОНН Никки Хейли на заседании Совета безопасности организации заявила, что Северная Корея продолжает нелегально получать нефтепродукты при помощи России.