Пожар начался в больнице Sejong Hospital примерно в 7:30 утра в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания. Около 100 пациентов находились в этот момент внутри больницы. Многие оказались заблокированы на верхних этажах. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут, сообщает ТАСС.
Порядка 52 человек были перевезены в соседние медучреждения, около 93 человек из расположенного неподалеку дома престарелых были также эвакуированы.
Сообщается, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание из-за пожара. Он распорядился установить точную причину трагедии для того, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.
Мирян — город на юго-востоке страны, в 270 км от Сеула, столицы Южной Кореи.
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