В Южной Корее на танкере с россиянами на борту произошел взрыв

В южнокорейском порту Ульсан на берегу Японского моря взорвался и загорелся нефтяной танкер Stolt Groenland, после чего огонь перекинулся на еще одно пришвартованное поблизости судно. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщило агентство Yonhap.

По его данным, пострадали минимум девять моряков, один из них - в тяжелом состоянии. Как сообщает японский телеканал NHK, среди членов команды были граждане РФ и Филиппин.

Инцидент произошел примерно в 10.51 по местному времени (04.51 мск). Над танкером вместимостью 25 тыс. тонн под флагом островов Кайман вскоре начали подниматься плотные клубы дыма.

9 wounded as result of #explosion at tanker Stolt Groenland in Port of #Ulsan, Souther Korea. 10 Russian crew members were evacuated safe https://t.co/3tq00YOv0d #Korea #SouthKorea pic.twitter.com/Ax0pTDEHtJ