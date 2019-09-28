В Южной Корее на танкере с россиянами на борту произошел взрыв

В южнокорейском порту Ульсан на берегу Японского моря взорвался и загорелся нефтяной танкер Stolt Groenland, после чего огонь перекинулся на еще одно пришвартованное поблизости судно. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщило агентство Yonhap.

По его данным, пострадали минимум девять моряков, один из них - в тяжелом состоянии. Как сообщает японский телеканал NHK, среди членов команды были граждане РФ и Филиппин.

Инцидент произошел примерно в 10.51 по местному времени (04.51 мск). Над танкером вместимостью 25 тыс. тонн под флагом островов Кайман вскоре начали подниматься плотные клубы дыма.





Причины возгорания устанавливаются. На момент происшествия на борту Stolt Groenland находились 25 человек, на соседнем судне - 21, их всех удалось эвакуировать.

По данным Генконсульства России в Пусане, никто из находившихся на судне десяти россиян серьезно не пострадал. По утверждению капитана, на танкере не велись ремонтные или погрузочные работы.

Судно Stolt Groenland было построено в 2009 году. Оно может использоваться для перевозки химических веществ и нефтепродуктов.