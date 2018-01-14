В субботу атакам подверглось сразу несколько магазинов в Йоханнесбурге и Претории. Нападения координировались леворадикальной партией "Борцы за экономическую свободу", которая сочла рекламу H&M вопиющим проявлением расизма.

На фотографии в рекламе был изображен чернокожий мальчик в кофте-толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях".

Шведская компания несколько дней назад извинилась за рекламу, вызвавшую гнев не только в ЮАР, и отозвала этот товар из продажи. Однако представители партии считают, что одних извинений недостаточно.

"Время для извинений за расизм прошло. Должны быть последствия", - написал в "Твиттере" пресс-секретарь партии Мбусени Ндлози и выложил фотографии, на которых активисты врываются в магазины H&M.

На этих и других фотографиях видно, что протестующие били витрины, разбрасывали одежду и переворачивали манекены.

В полиции сообщили о нескольких нападениях на магазины H&M в провинции Гаутенг (в которой находятся Йоханнесбург и Претория). В одном случае были украдены несколько предметов - именно в этом торговом центре полиции пришлось применить резиновые пули.

Депутат от партии "Борцы за экономическую свободу" Флойд Шивамбу в "Твиттере" назвал происходящее последствиями проявления расизма: "Все разумные люди должны согласиться, что магазинам [H&M] нельзя позволить продолжать работать в Южной Африке".

"Мы не извиняемся за то, что [активисты] сделали сегодня, - сказал лидер партии Джулиус Малема. - Мы никому не позволим использовать цвет нашей кожи, чтобы унизить нас".

Сразу в нескольких странах ранее прозвучали призывы к бойкоту продукции H&M, после того как реклама, появившаяся на сайте шведской компании, как вирус стала распространяться в социальных сетях.

Известный канадский музыкант The Weeknd, сотрудничавший с H&M, присоединился к числу критиков и заявил о разрыве отношений с компанией. Позже его примеру последовал рэпер G-Eazy, который в марте выпустил линию одежды с H&M.

В то же время мать ребенка, который стал моделью для фотографии, сказала, что не считает рекламу оскорбительной. Она призывала критиков H&M перестать раздувать скандал.