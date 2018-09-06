В Японии умер первый пострадавший после аварии на АЭС "Фукусима"

В Японии сообщили о гибели первого работника атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1", пострадавшего от радиационного облучения. 50-летний мужчина скончался от рака легких, передает Reuters со ссылкой на японского чиновника.
© Reuters / Scanpix

Министерство здравоохранения Японии постановило, что семье погибшего следует выплатить компенсацию. В течение жизни он работал на АЭС по всей Японии. Его также дважды привлекали для работы на "Фукусиме" уже после аварии.

Онкологическое заболевание у мужчины диагностировали в феврале 2016 года. Еще четверо работников АЭС получили различные заболевания из-за облучения, сообщили в Минздраве. Это первый случай смерти, связанный непосредственно с воздействием радиации на "Фукусиме-1", сообщает Channel NewsAsia.

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Авария на АЭС, которой управляла компания Tokyo Electric Power, произошла в марте 2011 года из-за цунами, которое было вызвано землетрясением магнитудой 9,0. Жертвами стихии стали 18,5 тысячи человек, причем сотни людей, как считается, погибли из-за плохо организованной эвакуации. Удар волны вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения АЭС "Фукусима-1". На трех энергоблоках произошло расплавление топлива. Обширные территории подверглись радиоактивному заражению. 160 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. У некоторых из них позднее были диагностированы психические заболевания. Власти утверждают, что это не связано с радиационным заражением.

Также после аварии и эвакуации скончались более 40 пациентов больницы, передает BBC.

Авария на "Фукусиме-1" признана крупнейшей подобной катастрофой со времен Чернобыля (1986 г.), передает РБК. Против Tokyo Electric Power был подан ряд судебных исков с требованием выплаты компенсации.

NEWSru.com
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