Нонака умер в воскресенье утром в своем доме. Он родился 25 июля 1905 года в поселке Асёро на севере Японии. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности.
В рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.
Старейшим мужчиной на планете японца признала книга рекордов Гиннесса в апреле 2018 года, напоминает агентство "Киодо".
Он стал не первым японским долгожителем, попавшим в книгу рекордов Гиннесса. Так, в Японии жил Дзироэмон Кимура - мужчина с самым долгим установленным периодом жизни. Он скончался в 2013 году в возрасте 116 лет и 54 дней.
Всего Книга рекордов Гиннесса предусматривает три титула: самый пожилой мужчина, самая пожилая женщина и в целом самый пожилой человек на планете.
На сегодня рекорд долгожительства принадлежит жительнице Франции по имени Жанна Луиза Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.
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