С марта 2016 года по март 2017 счеты с жизнью свели 250 детей и подростков. В следующем году детей-самоубийц стало в пять раз больше, и это самый высокий показатель с 1986 года.
При жизни многие из этих детей жаловались на проблемы в семье, издевательства со стороны сверстников и выражали озабоченность по поводу своего будущего.
Однако причины гибели очень многих детей так и остаются невыясненными, говорят в школах. Они не искали помощи при жизни и не оставили предсмертных записок. Большинство случаев самоубийств происходит среди учеников старшей школы, где по японской системе образования подростки учатся до 18 лет.
Правительство Японии опубликовало доклад, в котором специалисты анализируют данные о детских самоубийствах в период с 1972 по 2013 гг. Один из главных выводов состоит в том, что число самоубийств резко возрастает с началом учебного года 1 сентября.
Самоубийство является основной причиной смерти молодых людей в Японии, опережая даже неизлечимые заболевания. "Число самоубийств среди школьников остается очень большим, это тревожная ситуация, которую надо срочно решать", — сказал министр образования Японии Нориаки Кизатаки после публикации доклада правительства.
Общее число самоубийств в стране постепенно снижается — с 34,5 тысяч случаев в 2003 году до 21 тысячи в 2017-м.
Талибы решили принять участие в мирных переговорах в Москве
Афганские талибы объявили о готовности присоединиться...
Президент Франции призвал создать армию ЕС для защиты от российской угрозы
Евросоюзу необходима собственная настоящая армия,...
Новые немецкие книги о России: призыв к миру и секрет Нострадамуса о Путине (1)
В Германии вышли новые книги о России : сборник эссе с...
Билл Гейтс показал работающий без воды туалет
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс представил на...
TOP новостей
У экспертов предлагаемая правительством система ваучеров вызывает немало вопросов (9)
В планах правительства Литвы – введение ваучеров...
Новая интрига в истории строительства Национального стадиона: может остаться лишь один проект (27)
В истории строительства Национального стадиона в...
Еще одна драма в Каунасе: ребенка забрали прямо из детского сада (10)
Уже год как семья каунасцев не живет со своим 4-летним...
Путешествующие жители Литвы яро защищают свои права: подают массу жалоб (3)
Число жалоб в связи с понесенным во время путешествий...
За 10 лет употребление алкоголя в Литве снизилось на 40% (14)
По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ),...