Недалеко от японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Japonijos policija
© Reuters / Scanpix

По данным сейсмологов, подземные толчки начались в 10:23 UTC (13:23 мск) в 54 км от поселка Намиэ префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,6 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

В марте 2011 года в префектуре Фукусима произошла авария на АЭС из-за цунами, которое было вызвано землетрясением магнитудой 9,0. Жертвами стихии стали не менее 18000 человек, а аварию признали крупнейшей подобной катастрофой со времен Чернобыля.

РБК
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