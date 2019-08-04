По данным сейсмологов, подземные толчки начались в 10:23 UTC (13:23 мск) в 54 км от поселка Намиэ префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,6 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

В марте 2011 года в префектуре Фукусима произошла авария на АЭС из-за цунами, которое было вызвано землетрясением магнитудой 9,0. Жертвами стихии стали не менее 18000 человек, а аварию признали крупнейшей подобной катастрофой со времен Чернобыля.