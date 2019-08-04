По данным сейсмологов, подземные толчки начались в 10:23 UTC (13:23 мск) в 54 км от поселка Намиэ префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,6 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
В марте 2011 года в префектуре Фукусима произошла авария на АЭС из-за цунами, которое было вызвано землетрясением магнитудой 9,0. Жертвами стихии стали не менее 18000 человек, а аварию признали крупнейшей подобной катастрофой со времен Чернобыля.
Третья стрельба за сутки в США: семь человек пострадали в парке Чикаго
В США произошел третий за сутки инцидент с расстрелом...
В США заявили о необходимости возврата Крыма Украине В Госдуме РФ не задержались с ответом
Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что позиция...
Глава МИД Украины: через несколько лет половина украинцев может оказаться за границей
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что в мире...
МИД Германии раскритиковал задержания в Москве (2)
Берлин ожидает "немедленного освобождения всех мирных...
В Гонконге демонстранты забросали полицейский участок камнями
Протесты в Гонконге в воскресенье, как и днем ранее,...
TOP новостей
Предложение предпринимателей в Паланге выбило отдыхающего из колеи: почему нужно столько переплачивать? (12)
Желая приобрести сигареты, придётся покупать не только...
Литовских медиков не соблазняет даже зарплата 1500 евро (14)
Семейный врач, профессор Вильнюсского университета...
Велосипедисты невнимательными называют водителей, однако своей вины не усматривают Эксперимент (6)
Почти 40% велосипедистов по улицам ездят без...
По делу 13 января получено 58 апелляционных жалоб (81)
На данный момент по делу 13 января поданы 58...
Витебск – культурная столица трёх стран или белорусский форпост "русского мира"? (103)
Витебск является "культурной столицей трёх братских...