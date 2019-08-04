В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

По данным сейсмологов, подземные толчки начались в 10:23 UTC (13:23 мск) в 54 км от поселка Намиэ префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,6 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
В марте 2011 года в префектуре Фукусима произошла авария на АЭС из-за цунами, которое было вызвано землетрясением магнитудой 9,0. Жертвами стихии стали не менее 18000 человек, а аварию признали крупнейшей подобной катастрофой со времен Чернобыля.
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