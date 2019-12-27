Казнен гражданин КНР, признанный виновным в убийстве японской семьи из четырех человек. Преступление было совершено в 2003 году с двумя подельниками, также гражданами КНР, которые успели уехать в Китай, но были арестованы на родине.
Один подельник был признан виновным и казнен в КНР в 2005 году, другой осужден на пожизненное заключение.
Смертная казнь приводится в Японии в исполнение через повешение.
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